На 5,4 млн тенге оштрафовали акима Бородулихинского сельского округа
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Прокуратура Бородулихинского района выявила 37 фактов незаконного заключения акиматом Бородулихинского сельского округа договоров о госзакупках из одного источника на 270 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Абай.
"Аким сельского округа привлечен к административной ответственности по ч.11 ст.207 КоАП, ему назначен штраф 5,4 млн. тенге. В этом же районе установлен факт хищения бюджетных средств.
Акимат дважды провел государственные закупки по текущему ремонту парка в с.Бородулиха", - говорится в сообщении.
В первый раз подрядной организации оплачено 9,1 млн. тенге за фактически невыполненные работы. Для сокрытия данного факта акиматом повторно заключен договор с другим поставщиком, который работу выполнил.
Прокуратурой района начато досудебное расследование по п.1, 2 ч.3 ст.189 УК (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).