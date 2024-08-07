Акимат Астаны выделил 900 грантов абитуриентам: как их получить
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Вузам выделено около 900 образовательных грантов акимата Астаны. Ведётся приём документов от абитуриентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт администрации города.
Документы принимают с 5 по 10 августа.
Образовательные гранты размещены в восьми вузах:
1) НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Гумилёва";
2) ТОО "Международный университет Астана";
3) "Евразийский гуманитарный институт имени А. Кусаинова";
4) ТОО "Академия физической культуры и массового спорта";
5) НАО "Павлодарский педагогический университет имени А.Маргулана";
6) "Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова";
7) НАО "Национальный научный онкологический центр";
8) НАО "Медицинский университет Астана".
Документы для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта акимата необходимо подавать в университете.
В акимате напомнили, что в соответствии с пунктом 34 Главы 3 Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием за счёт средств МИО с гражданами заключается договор о работе не менее чем на три года.
К обучению допускаются лица, сдавшие ЕНТ и набравшие не менее 75 баллов в области "Педагогические науки".
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