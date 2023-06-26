Акимат Астаны предупредил о перекрытии улицы Валиханова

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С 25 по 28 июня на правом берегу Астаны ограничат движение на улице Валиханова в связи с укладкой нового асфальта. Об этом сообщает официальный сайт столичного акимата, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с проведением ремонтных работ с 25 по 28 июня полностью перекрыто движение для автотранспортных средств по улице Валиханова на участке от проспекта Абая до улицы Кенесары. Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 24 по 26 июня будет полностью перекрыто движение по улице Ш.Валиханова от улицы А.Иманова до улицы Кравцова также в связи с ремонтом дорог.