Верховный суд РК признал законными выводы департамента агентства по защите и развитию конкуренции о неправомерном привлечении ТОО "Парковочное пространство Астаны" в качестве партнера в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) по управлению парковочным пространством столицы, передаёт BaigeNews.kz.

"Проверка антимонопольного органа, проведенная в 2023 году, выявила, что управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы предоставило необоснованные преимущества данной компании. В связи с этим ДАЗРК потребовал расторжения договора", - говорится в сообщении АЗРК.

Верховный суд подтвердил законность этих требований, что обязывает акимат принять меры по прекращению контракта с оператором платных парковок.