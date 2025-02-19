Акимат Астаны обязан расторгнуть договор с оператором платных парковок
Соглашение о платных парковках в столице признали незаконным.
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Верховный суд РК признал законными выводы департамента агентства по защите и развитию конкуренции о неправомерном привлечении ТОО "Парковочное пространство Астаны" в качестве партнера в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) по управлению парковочным пространством столицы, передаёт BaigeNews.kz.
"Проверка антимонопольного органа, проведенная в 2023 году, выявила, что управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы предоставило необоснованные преимущества данной компании. В связи с этим ДАЗРК потребовал расторжения договора", - говорится в сообщении АЗРК.
Верховный суд подтвердил законность этих требований, что обязывает акимат принять меры по прекращению контракта с оператором платных парковок.
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