В 2025 году акимат Астаны проведет дератизацию города в два этапа — весной и осенью. Мероприятия начнутся уже в апреле, передаёт BaigeNews.kz.

Весной работы по уничтожению грызунов будут проходить с 21 апреля по 18 мая на закрытых станциях и с 20 апреля по 1 июня на открытых территориях. Обработка затронет частный сектор, жилые массивы и открытые территории — парки, поймы рек, водоемы, каналы и кладбища.

Жителям частного сектора бесплатно предоставят специальные ядоприманки, а на месте будет проведен инструктаж по безопасности. Дератизация будет осуществляться с использованием зерновых ядоприманок, разрешенных для применения в Казахстане.

Эти мероприятия направлены на снижение численности грызунов и предотвращение распространения инфекционных заболеваний, опасных для людей.

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