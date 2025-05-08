В Астане пройдёт праздничная сельскохозяйственная ярмарка, приуроченная ко Дню Победы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате города, мероприятие состоится 10 и 11 мая на территории торгово-развлекательного центра Koktal (пр. Нургиса Тлендиева, 12а). Торговые ряды будут работать с 7:00 до 19:00.

На ярмарке будут представлены свежие продукты от фермеров и сельхозпроизводителей из различных регионов Казахстана. Горожане и гости столицы смогут приобрести мясо, овощи, фрукты, молочные и мучные изделия, домашнюю выпечку, варенье, джемы, соки и другие натуральные товары.

Помимо этого, в Астане действует ещё одна сельскохозяйственная ярмарка по адресу ул. Бейбарыс Султана, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро"). Она открыта ежедневно с 9:00 до 19:00.

Для удобства горожан к площадке у ТРЦ "Koktal" можно добраться на общественном транспорте — рядом проходят автобусные маршруты № 2, 32, 49, 50 и 73.