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  • Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения
пресс-служба акимата Алматы Сегодня, 18:12
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Сегодня, 18:12
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Фото: пресс-служба акимата Алматы

Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабжения

Акимат Алматы подал в суд на подрядчиков за некачественное строительство сетей водоснабженияи благоустройство территории в Турксибском районе, передает BaigeNews.kz. Виновные в отставании от графика подрядчики будут отвечать перед законом, отметили в акимате.

"По поручению акима Алматы Ерболата Досаева в отношении ответственных за строительство МЖК "Жас Канат" организаций – ТОО "Hadid" и "Промкомплект Б" – ведутся судебные разбирательства, готовится иск против ТОО "СК ШАХ", эта подрядная организация занимается благоустройством территории жилого комплекса. Акимат добивается взыскания неустойки и признания их недобросовестными участниками государственных закупок за срыв сроков и некачественное выполнение работ. Сейчас в МЖК "Жас Канат" из 41 дома введены в эксплуатацию 30 объектов, еще 11 подрядчики планируют поэтапно сдать до конца сентября. Отставание от графика составляет уже больше 1 года", - сообщила пресс-служба акима Алматы.

Отношения акимата с подрядчиками, ответственными за инженерные коммуникации в соседних микрорайонах, тоже дошли до суда. Организация "Жасыл Ел Курылыс", получившая средства на строительство водопровода и канализации в микрорайоне "Жас Канат", признана недобросовестной.

На "Компанию Нурай Строй" акимат готовит судебный иск. Подрядчик занимался коммуникациями в микрорайоне "Нуршашкан".

"Регулярные прорывы – более 30 в месяц – и многочисленные провалы на асфальтобетонном покрытии говорят о некачественной работе компании. Аким Алматы в ходе объезда городских объектов указал на недопустимость использования заведомо низкокачественных материалов и проведения халтурных работ: такой подход полностью дискредитирует подрядчиков и сводит к минимуму шансы на их дальнейшее сотрудничество с городом", - говорится в сообщении акимата.

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Сегодня, 18:12
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