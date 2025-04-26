В Алматы продолжают выполнять поручения, данные Президентом Касым-Жомартом Токаевым во время рабочей поездки в мегаполис 28–29 марта. Как сообщил советник – пресс-секретарь Президента РК Жуслан Желдибай, по итогам визита Главы государства был разработан план конкретных мероприятий по развитию Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Отчёт о ходе выполнения поручений для Главы государства формируется и предоставляется в соответствии с установленным графиком. Эффективность деятельности акима анализирует Администрация Президента. О конкретных результатах работы городских структур будет информировать акимат Алматы", — сообщил Руслан Желдибай.

В акимате также отметили, что по мере реализации мероприятий жители города будут своевременно информироваться о достигнутых результатах.

Напомним, во время рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед ним ряд задач. Среди них: освещения города в вечернее время, своевременная и полная подача воды в квартиры горожан, благоустройство улиц и дворов. Сообщалось, что Досаев будет отчитываться раз в две недели непосредственно Президенту.