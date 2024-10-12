Акимат Алматинской области поможет семье убитого школьника восстановить жилье

В Акимате Алматинской области пообещали помочь семье убитого Шерзата Болата, чей дом накануне подожги неизвестные, передаёт BaigeNews.kz.

"Акимат Алматинской области окажет помощь семье Ш. Болат в востановлении пострадавшего при пожаре жилья. Также на период восстановительных работ им будет предложено жилье для временного проживания, — говорится в сообщении.

Напомним, в Алматинской области расследуют убийство 16-летнего Шерзата. Трагедия произошла в ночь на 3 октября в продуктовом магазине "Қамажай" в Талгаре. Завязалась массовая драка с применением огнестрельного и холодного оружия, в результате Шерзат погиб. По версии следствия, конфликт разгорелся из-за того, что одному из нападавших отказали в продаже бутылки пива после 22:00. Задержаны семеро подозреваемых.

Ночью 12 октября неизвестные подожгли дом родных убитого подростка. Теперь семье погибшего полиция обеспечила круглосуточную охрану. Позже в МЧС рассказали подробности тушения пожара в доме семьи Шерзата, а в Генпрокурор РК взял расследование на личный контроль.