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Акимат Алматинской области отменил проведение августовского фестиваля с лудоманами и организаторами ставок
В акимате области решили запретить проведение фестиваля с участием представителей игорного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.
В региональной администрации пояснили, что событие, которое олжно было состояться 23 и 24 августа в области, будет отменено.
"Отметим, что на территории Первомайских прудов мероприятие с участием представителей игорного бизнеса проводиться не будет. В настоящее время профильными госорганами прорабатывается вопрос о введении запрета на рекламу букмекерских контор, казино и др.за исключением спортивных мероприятий, которые они спонсируют. В связи с этим, мероприятия, направленные на популяризацию игорного бизнеса нами не поддерживаются", - говорится в сообщении акимата, опубликованного в Instagram.
Несмотря на это на официальной странице фестиваля гэмблеров и беттеров продолжают зазывать участников в Казахстан.
Мероприятие, которое планируется провести в августе в Алматы соберёт мастеров вовлечения в азартные игры, одурманиванию лудоманов, обходу в соцсетях запретов и продвижению онлайн игр со ставками. Причём, как отмечал ранее журналист Михаил Козачков, организаторы открыто рекламировали проведение азартных игр с вознаграждением. Затем информацию удалили, заменив на "без вознаграждения".
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