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Лента новостей

gov.kz Сегодня, 13:15
558
Сегодня, 13:15
558
Фото: gov.kz

Акимам запретили иметь больше трёх заместителей

Касым-Жомарт Токаев рассказал о выстраивании новой кадровой политики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1. Он еще раз напомнил о снижении численности госаппарата. 

"В текущем году в рамках работы по снижению численности госаппарата и оптимизации руководящего звена в регионах сокращено количество заместителей акимов, установлен лимит – не более трёх заместителей. Прошедшее время показало серьёзные риски снижения координации на местах и размывания ответственности по целому ряду чувствительных для населения вопросов, например, таких как образование и ЖКХ. Акимы высказывают просьбы сделать структуру акимата более функциональной. Поручаю правительству тщательно изучить доводы акиматов, внести согласованное предложение, но без увеличения штатной численности", - сказал президент на расширенном заседании правительства. 

По словам главы государства, качественный состав заместителей первых руководителей необходимо проанализировать, ведь в большинстве случаев именно от их работы зависит развитие отраслей и регионов.

"Вице-министрами и заместителями акимов должны быть реальные профессионалы с высоким управленческим потенциалом, развитыми коммуникативными навыками и эмоциональным интеллектом. На этих позициях должны работать люди, способные принимать решения и готовые отвечать за них", - подчеркнул Токаев. 

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#Президент Казахстана #акимат
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:15
558
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