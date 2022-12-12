Акимам запретили иметь больше трёх заместителей

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Касым-Жомарт Токаев рассказал о выстраивании новой кадровой политики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ №1. Он еще раз напомнил о снижении численности госаппарата.

"В текущем году в рамках работы по снижению численности госаппарата и оптимизации руководящего звена в регионах сокращено количество заместителей акимов, установлен лимит – не более трёх заместителей. Прошедшее время показало серьёзные риски снижения координации на местах и размывания ответственности по целому ряду чувствительных для населения вопросов, например, таких как образование и ЖКХ. Акимы высказывают просьбы сделать структуру акимата более функциональной. Поручаю правительству тщательно изучить доводы акиматов, внести согласованное предложение, но без увеличения штатной численности", - сказал президент на расширенном заседании правительства.

По словам главы государства, качественный состав заместителей первых руководителей необходимо проанализировать, ведь в большинстве случаев именно от их работы зависит развитие отраслей и регионов.