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Акимам следует держать этот вопрос на личном контроле - Токаев высказался о неиспользуемых землях
Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в область Жетысу встретился с общественностью региона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
На встрече президент рассказал, что большую территорию прежней Алматинской области разделили для повышения эффективности работы местных органов управления
"Территория прежней Алматинской области была слишком большой. Для повышения эффективности работы местных органов управления мы разделили область на два отдельных региона. Это тщательно продуманное решение, призванное, прежде всего, улучшить жизнь местных жителей. На сегодняшний день для повышения социально-экономического потенциала Жетысу выделяются необходимые средства из бюджета, оказывается помощь. Это будет способствовать привлечению инвестиций и модернизации инфраструктуры региона. Это и есть наша основная задача", - сказал президент.
Глава государства отметил, что земля региона богата водными ресурсами и плодородной почвой и может послужить для развития АПК региона.
"Благодатная и щедрая земля Жетысу, богатая водными ресурсами и плодородной почвой, – настоящий подарок для аграриев. Нужно только правильно все это использовать.
По моему поручению в этом году Правительством возращено в собственность государства порядка пяти миллионов гектаров неиспользуемых земель. Эта работа позволит решить проблему дефицита пастбищных угодий вблизи сел. Очень важно, чтобы возращенные земли были справедливо распределены между аграриями. Эта мера станет важным шагом на пути строительства справедливого общества", - отметил Токаев.
Президент также сообщил, что на данный момент в области выявлено 100 тысяч гектаров неиспользуемых земель, половина из которых возращена в собственность государства.
"Земля – богатство и достояние народа. Акимам следует держать этот вопрос на личном контроле", - подчеркнул президент.
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