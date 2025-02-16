Акима ВКО выберут 17 февраля
Экс-аким ВКО Ермек Кошербаев теперь занимает должность вице-премьера.
Сегодня, 07:45
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Сегодня, 07:45Сегодня, 07:45
152Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
Акима ВКО выберут 17 февраля, передает BaigeNews.kz.
Как сообщается в объявлении на сайте маслихата региона, собрание местных депутатов для дачи согласия на назначение на должность акима ВКО состоится 17 февраля в 10:00 в Усть-Каменогорске.
Сообщалось, что Ермек Кошербаев покинул пост акима ВКО. Он стал заместителем премьер-министра.
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