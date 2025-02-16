  • 16 Февраля, 08:48
  • BAIGENEWS

Акима ВКО выберут 17 февраля

Экс-аким ВКО Ермек Кошербаев теперь занимает должность вице-премьера.

Сегодня, 07:45
АВТОР
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

Акима ВКО выберут 17 февраля, передает BaigeNews.kz.

Как сообщается в объявлении на сайте маслихата региона, собрание местных депутатов для дачи согласия на назначение на должность акима ВКО состоится 17 февраля в 10:00 в Усть-Каменогорске.

Сообщалось, что Ермек Кошербаев покинул пост акима ВКО. Он стал заместителем премьер-министра.

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