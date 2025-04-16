В Шымкенте уволили акима Каратауского района после трагедии в микрорайоне Туран, где в неогороженной яме с водой утонул первоклассник. Об этом сообщил официальный представитель акимата города Сарсен Куранбек на брифинге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.

"Аким района освобождён от занимаемой должности, руководителю Управления энергетики объявлен строгий выговор, а заместителю акима города, курирующему эту сферу — выговор", — уточнил он.

Куранбек подчеркнул, что ответственность понесут и подрядные организации. В отношении руководства ТОО “Ак жол” и ТОО “Azia RC” проводится следствие, по итогам которого материалы будут переданы в суд.

"Мы не снимаем с себя ответственности. Каждый обязан добросовестно исполнять свои обязанности", — отметил официальный представитель акимата.

Напомним, 12 апреля семилетний мальчик погиб, упав в неогороженную яму, наполненную сточными водами. По словам очевидцев, ребёнок ушёл из дома около 17:00. Родные начали поиски, когда мальчик долго не возвращался. Спустя несколько часов, около 22:00, его тело обнаружили в котловане глубиной около двух метров и длиной порядка 50 метров. Яма, по словам жителей, была вырыта несколько лет назад под септик для многоэтажек, но работы приостановили, и опасный объект остался без ограждения и предупреждающих знаков.