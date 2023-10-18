Акима района Байконыр назначили в Астане

В Астане по согласованию с Администрацией Президента и депутатами городского маслихата назначен аким района Байконыр. Им стал Талгат Рахманберди, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Трудовую деятельность начал с 2004 года с молодежного общественного объединения "Союз студентов и молодежи Жамбылской области" (г. Тараз). В разные годы возглавлял общественное объединение "Штаб студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов города Астаны", работал старшим прокурором в Управлении повышения квалификации по надзору за законностью уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности Института Генеральной прокуратуры РК (г. Астана), руководителем ГУ "Управление по вопросам молодежной политики города Астаны" и др.

С апреля 2016 года по март 2019 года трудился заместителем акима района "Сарыарка" города Астаны, с апреля 2019 года - заместителем руководителя ГУ "Аппарат акима города Астаны".

В последние годы работал руководителем ГУ "Управление по делам общественного развития города Астаны", ГУ "Управление внутренней политики города Астаны", советником акима города.

В рамках поручений Главы государства акимом Астаны Женисом Касымбеком поставлен ряд задач по развитию района и жилых массивов.