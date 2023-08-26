Акима Павлодара решили уволить за коррупцию среди подчинённых

Аким Павлодарской области Асаин Байханов провёл встречу с активом города Павлодара, по итогам которой озвучил принятое решение об освобождении от занимаемой должности акима города Павлодара Ержана Иманзаипова, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акима области, такое решение принято "в связи с ненадлежащей организацией работы по профилактике и предупреждению коррупции среди подчинённых, отсутствием требуемого контроля за реализацией важных для горожан проектов по развитию и благоустройству областного центра, ослаблением коммуникации городского акимата с населением Павлодара".

Аппарату акима области поручили внести соответствующее представление в Администрацию Президента.