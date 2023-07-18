Акима обвинили в побоях в Павлодарской области

Акима села Павлодарское обвинили в побоях. Якобы в туалете одного из кафе в областном центре он избил знакомого бизнесмена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

В суд подал предприниматель из Железинского района, заявил, что 17 июня он и сельский глава были на мероприятии в павлодарском кафе, куда их пригласил общий знакомый. Вечером в туалете между ними якобы произошла ссора.

Как стало известно на судебном заседании, пострадавший не сразу обратился в полицию и к врачу. 20 июня ему оказали помощь в Железинской районной больнице. По заключению медиков, у мужчины были ушиб грудной клетки и поверхностная травма головы.

Административное дело рассматривали по первой части статьи 73-1 – "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью".

Обвиняемый не признал свою вину. Аким пояснил, что в туалете слышал шум за кабинкой, но никого в тот вечер не бил. Ответчик добавил, что бизнесмен был пьян. К тому же, как отметил глава села, он и истец давно знакомы, и для ссоры не было причин.

Судебное заседание перенесли на 19 июля.