Указом Главы государства Уранхаев Нурлан Тельманович освобожден от должности акима области Абай, передает BaigeNews.kz.

Нурлан Уранхаев родился в Семее тогда еще Восточно-Казахстанской, а ныне Абайской области, в 1965 году. Женат, имеет двоих детей.

По образованию: инженер-механик, строитель, экономист, менеджер. Доктор политических наук. Трудовую деятельность начинал в должности слесаря-монтажника в 1987 году. В разные годы возглавлял различные компании ("Зергер", "Аккус", "Сункар").

Был начальником управления энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта в Восточно-Казахстанской области, заместителем акима Восточно-Казахстанской (2006-2007 годы) и Кызылординской областей (2010-20143 годы).

Работал в Администрации президента в должности государственного инспектора.

В 2017-2018 годах был главой управления архитектуры и градостроительства Алматы. В 2019 году был назначен на эту же должность, но уже в столице.

Также занимал должность руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы.