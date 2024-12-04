Акима наказали за срыв отопительного сезона в области Абай

В области Абай к дисциплинарной ответственности привлекли должностных лиц, ответственных за срыв отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.



Сотрудники надзорного органа провели анализ подготовки региона к зиме. Выявлены факты ненадлежащей подготовки местных исполнительных органов к подаче тепла в районах.

"В Аягозском районе это привело к приостановке запуска котельной, а в Жарминском районе - к отставанию от графика выполнения ремонта оборудования", - уточнили в прокуратуре.

По акту прокуратуры за срыв отопительного сезона к дисциплинарной ответственности привлечён аким Аягозского района и ряд должностных лиц акимата области, освобождён от занимаемой должности директор ГКП "Жарма-Су".