Акима наказали за срыв отопительного сезона в области Абай
Сегодня, 17:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
64Фото: pxhere.com
В области Абай к дисциплинарной ответственности привлекли должностных лиц, ответственных за срыв отопительного сезона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Сотрудники надзорного органа провели анализ подготовки региона к зиме. Выявлены факты ненадлежащей подготовки местных исполнительных органов к подаче тепла в районах.
"В Аягозском районе это привело к приостановке запуска котельной, а в Жарминском районе - к отставанию от графика выполнения ремонта оборудования", - уточнили в прокуратуре.
По акту прокуратуры за срыв отопительного сезона к дисциплинарной ответственности привлечён аким Аягозского района и ряд должностных лиц акимата области, освобождён от занимаемой должности директор ГКП "Жарма-Су".
Самое читаемое
- Шестилетняя чемпионка мира получила подарок от президента Казахстана
- Убийство парня в день свадьбы: аким Акмолинской области озвучил новые подробности
- Чемпионат Азии по боксу: казахстанец нокаутировал соперника и вышел в четвертьфинал
- Разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами начал сокращаться
- Костанаец отсудил у автосалона деньги за неисправную машину