Акима наказали за неочищенные дороги в области Абай
Об этом сообщили в полиции.
Сегодня, 21:00
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Сегодня, 21:00Сегодня, 21:00
149Фото: акимат Астаны
Аким одного из населённых пунктов области Абай привлечён к ответственности за неочищенные дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" в регионе выявлены нарушения требований по содержанию дорог. В частности, за несвоевременную очистку проезжей части от снега к административной ответственности привлекли акима одного из населённых пунктов.
Факт зафиксирован в ходе совместной работы сотрудников полиции и представителей филиала "Центра содействия политике Президента по противодействию коррупции" по области Абай.
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