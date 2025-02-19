  • 19 Февраля, 22:37
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Акима наказали за неочищенные дороги в области Абай

Об этом сообщили в полиции.

Сегодня, 21:00
АВТОР
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акимат Астаны Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00
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Фото: акимат Астаны

Аким одного из населённых пунктов области Абай привлечён к ответственности за неочищенные дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" в регионе выявлены нарушения требований по содержанию дорог. В частности, за несвоевременную очистку проезжей части от снега к административной ответственности привлекли акима одного из населённых пунктов. 

Факт зафиксирован в ходе совместной работы сотрудников полиции и представителей филиала "Центра содействия политике Президента по противодействию коррупции" по области Абай.

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