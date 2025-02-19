Аким одного из населённых пунктов области Абай привлечён к ответственности за неочищенные дороги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Безопасная дорога" в регионе выявлены нарушения требований по содержанию дорог. В частности, за несвоевременную очистку проезжей части от снега к административной ответственности привлекли акима одного из населённых пунктов.

Факт зафиксирован в ходе совместной работы сотрудников полиции и представителей филиала "Центра содействия политике Президента по противодействию коррупции" по области Абай.