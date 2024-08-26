Акима и главу отдела финансов осудили за коррупцию в районе Жамбылской области

Мойынкумским районным судом Жамбылской области за взяточничество осуждены временно исполняющий обязанности акима района Тулегенов С., руководитель отдела финансов Адильбаев Т. и представитель ИП "Kaly" Шубаев А., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Тулегенов признан виновным в получении, а Адильбаев - в даче ему взятки в сумме 400 тысяч тенге за неисключение из его должностных обязанностей функций по работе в сфере госзакупок и общее покровительство по службе.

Кроме этого, Адильбаев получил взятку в сумме 600 тысяч тенге от Шубаева за ускоренную оплату выполненных работ по текущему ремонту дорог села Мойынкум.

Приговором суда Тулегенов и Шубаев осуждены к штрафу в размере 12 миллионов тенге каждому, Адильбаев – 26 миллионов тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу.