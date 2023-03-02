Акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге

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Акима Актау оштрафовали за уклонение от исполнения решения суда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области.

"Решением специализированного межрайонного административного суда Мангистауской области иск ТОО к акиму города Актау удовлетворен. Суд признал незаконным отказ ответчика в изменении целевого назначения земельного участка и обязал акима города принять решение об изменении целевого назначения земельного участка, то есть принять благоприятный административный акт в пользу ТОО в течение одного месяца", - говорится в сообщении.

Однако решение суда не было исполнено в указанный судом срок. Несмотря на то, что прошло достаточное количество времени, ответчиком не были приняты меры по исполнению решения суда.

"Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда и уклонение от их исполнения влечет денежное взыскание в размере 50 МРП. В этой связи судом было вынесено определение о наложении денежного взыскания лично на акима города Актау в размере 50 МРП, что составляет 172 500 тенге", - добавили в пресс-службе суда.

Теперь ему придётся оплатить денежное взыскание в течение пяти дней и исполнить решение суда в течение 10 дней. Иначе денежное взыскание будет наложено повторно в размере, увеличенном на 10 МРП.