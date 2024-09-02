Аким ЗКО высказался о возможности своей отставки

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев прокомментировал вопрос о возможности его отставки из-за сильнейших паводков в его регионе, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодня последствия паводков в нашем регионе устранены. 775 домов мы уже сдали. Качество хорошее. Я не допустил. Это природное явление. Я еще раз говорю, это климатические условия, не от меня зависит", - заявил Нариман Турегалиев.

Журналисты уточнили, значит ли это, что он не ждет своей отставки. На что он коротко ответил: "Нет, не жду. Это решает президент".

Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев назвал причины паводков в Казахстане.