Аким ЗКО высказался о возможности своей отставки
Сегодня, 10:37
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Сегодня, 10:37Сегодня, 10:37
162Фото: Фото: ДЧС ЗКО
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев прокомментировал вопрос о возможности его отставки из-за сильнейших паводков в его регионе, передаёт BaigeNews.kz.
"На сегодня последствия паводков в нашем регионе устранены. 775 домов мы уже сдали. Качество хорошее. Я не допустил. Это природное явление. Я еще раз говорю, это климатические условия, не от меня зависит", - заявил Нариман Турегалиев.
Журналисты уточнили, значит ли это, что он не ждет своей отставки. На что он коротко ответил: "Нет, не жду. Это решает президент".
Ранее заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев назвал причины паводков в Казахстане.
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