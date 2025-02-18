Аким ЗКО с российской стороной обсудил вопросы подготовки к паводкам
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Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев в рамках рабочей поездки в Оренбургскую область встретился с первым заместителем председателя межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка Оренбургской области Андреем Вязиковым, передаёт BaigeNews.kz.
В заседании также приняли участие представители ДЧС, Отдела водных ресурсов и Росгидромета.
Основным предметом обсуждения стали прогнозы паводка и взаимодействие сторон в период пропуска паводковых вод. Представители государственных органов Оренбургской области представили доклады о гидрометеорологической обстановке в регионе, мерах подготовки к весеннему половодью и других ключевых аспектах.
"Самым системообразующим природным объектом и основным источником питьевой воды и водообеспечения для Западно-Казахстанской области является бассейн реки Урал. В его бассейне расположены 87 населенных пунктов, где проживает до 75% населения области. Также с реки Урал осуществляется водозабор для хозяйственно-питьевых нужд города Уральск", - подчеркнул Нариман Турегалиев.
Он также отметил, что, с учетом прогнозов и подготовки водохранилища к весеннему паводку, необходимо корректировать режим работы водохранилища в соответствии со складывающейся гидрологической обстановкой. Это позволит сохранить среднемноголетние уровни воды в нижнем течении реки Урал.
Казахстанская сторона обратилась с предложением обеспечить сброс воды в меженный период не ниже прошлогодних значений.
По итогам встречи стороны достигли договоренности о тесном взаимодействии в вопросах противодействия паводкам, а также о непрерывном обмене информацией на весь период паводковой активности.
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