Аким за рулём авто насмерть сбила школьника в области Жетысу

Девятиклассник погиб под колёсами автомобиля, которым управляла аким Коксуского сельского округа области Жетысу. После ЧП женщину не стали задерживать. Она находится на рабочем месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Трагедия произошла 2 ноября в селе Бигаш. За рулем Hyundai Creta, по версии следствия, находилась 39-летняя Алия Бактиярова. Она с 3 апреля 2018 года занимает должность акима Коксуского сельского округа.

Женщина дисциплинарных проступков не совершала, ранее не судима.

По факту ДТП проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК - "Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Если вину акима округа докажут, ей может грозить до пяти лет тюрьмы.

Иномарка помещена на спецстоянку.