Аким Восточно-Казахстанской области предложил ввести бесплатный проезд для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По мнению Ермека Кошербаева, отмена платы за проезд для школьников станет неплохим подспорьем для их семей.

Аким предложил рассмотреть такую возможность для начала в Усть-Каменогорске.

Чиновники получили соответствующие распоряжения от главы региона.