Аким ВКО предложил ввести бесплатный проезд для детей
Предложение прозвучало на заседании областного акимата.
Сегодня, 05:14
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Сегодня, 05:14Сегодня, 05:14
75Фото: pixabay.com
Аким Восточно-Казахстанской области предложил ввести бесплатный проезд для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По мнению Ермека Кошербаева, отмена платы за проезд для школьников станет неплохим подспорьем для их семей.
Аким предложил рассмотреть такую возможность для начала в Усть-Каменогорске.
Чиновники получили соответствующие распоряжения от главы региона.
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