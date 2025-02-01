  • 1 Февраля, 05:43
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Аким ВКО предложил ввести бесплатный проезд для детей

Предложение прозвучало на заседании областного акимата.

Сегодня, 05:14
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 05:14
Сегодня, 05:14
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Фото: pixabay.com

Аким Восточно-Казахстанской области предложил ввести бесплатный проезд для детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По мнению Ермека Кошербаева, отмена платы за проезд для школьников станет неплохим подспорьем для их семей.

Аким предложил рассмотреть такую возможность для начала в Усть-Каменогорске.

Чиновники получили соответствующие распоряжения от главы региона.

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