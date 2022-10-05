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BaigeNews.kz Сегодня, 07:37
287
Фото: BaigeNews.kz

Аким в Акмолинской области подал иск на комментатора в соцсетях

Аким города Акколь в Акмолинской области Виктор Кривицкий подал иск на комментатора в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазТАГ".

"Тенденция пошла в последнее время, госслужащих можно оскорблять, унижать. Год терпел её высказывания, но после последних высказываний решил подать иск в суд, защитить честь не как госслужащий, а как гражданин. Первый суд был вчера, обратился к ней на примирение, чтобы она принесла извинения через соцсети, там, где она всё распространяла, но она не захотела. А на счёт денег я указал в иске, чтобы эти деньги перечислить фонд ветеранов, мне её деньги не нужны, - прокомментировал ситуацию аким города Акколь Виктор Кривицкий.

И добавил, что у него есть подтверждающие его иск скриншоты. Сумму компенсации, на которую он претендует, аким не назвал.

В Аккольском районном суде рассматривается гражданское дело по иску Анатолия Кривицкого к Хусаиновой о защите чести, достоинства и компенсации морального вреда. Главное судебное заседание назначено на 12 октября.

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#иск #Аким #соцсети #суд
Журналист
Сегодня, 07:37
287
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