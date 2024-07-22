Аким Уральска ушел в отставку

Миржан Сатканов покинул должность акима Уральска. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews. Объяснил свой уход с поста градоначальника плохим состоянием своего здоровья.

"Уйти в отставку я должен был еще раньше по состоянию здоровья. Однако город оказался в трудной ситуации. Весенние паводки объединили горожан в противостоянии стихии. В такое тяжелое для города время я не мог оставить работу и продолжал выполнять свои обязанности плечом к плечу со своими коллегами. Все вместе мы проделали огромную работу, не только этой весной, когда боролись с наводнением и разбирались с его последствиями, но и на протяжении двух лет мы старались сделать наш любимый Уральск лучше, красивее и чище. Огромное спасибо всей команде за неравнодушие и ответственность, за бессонные ночи и работу в праздники, выходные дни на благо нашего города и комфорта его жителей", - написал он.

Напомним, Миржан Сатканов был назначен главой города в апреле 2022 года.