В честь Международного женского дня 8 Марта аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров посетил Перинатальный центр №3, чтобы поздравить многодетную мать, родившую тройню, передаёт BaigeNews.kz.

"Туркестанская область по праву гордится своими многодетными матерями. У нас высокий уровень рождаемости – каждый седьмой ребёнок страны появляется на свет именно в нашем регионе. Только в прошлом году родилось 50 тысяч малышей. Пусть в наших семьях всегда царят благополучие и радость, а новое поколение растёт здоровым и счастливым", – сказал глава региона.

Жительница Туркестана Улдар Момбекова родила тройню 11 февраля. По медицинским показаниям ей провели кесарево сечение. Три мальчика, которых назвали Мухаммед, Махмуд и Ахмет, родились на 32-й неделе беременности. Их вес составил 2010, 1950 и 2050 граммов соответственно.

Первые дни малыши находились под аппаратным наблюдением, но благодаря квалифицированной медицинской помощи их состояние быстро стабилизировалось. Сейчас здоровье новорождённых и матери в норме, их готовят к выписке.

Супруги Улдар Момбекова и Самат Кокенов вместе уже 14 лет. В их семье росли три дочери и сын, а теперь они стали родителями семерых детей.

В 2024 году в Туркестанской области родилось 11 троен и 260 пар близнецов. Сегодня в регионе проживает более 185 тысяч многодетных матерей, из которых свыше 18 тысяч удостоены подвески "Алтын алқа", а более 43 тысяч – "Күміс алқа".