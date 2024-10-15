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Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей

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Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей Сегодня, 12:47
Сегодня, 12:47
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За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгар - Күрішбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгар - Матан Сагындык, освобождены от занимаемых должностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Талгарского района.

"Ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении", - говорится в сообщении.

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