Акима Талгара и его заместителя освободили от должностей

За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгар - Күрішбеков Бахыт Куатбекович, заместитель акима города Талгар - Матан Сагындык, освобождены от занимаемых должностей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Талгарского района.

"Ответственность других работников акимата в данное время на рассмотрении", - говорится в сообщении.