Должность акима района "Сарыарка" Бауыржан Ералы занял в апреле 2023 года, и за два года его работы в районе произошли значительные преобразования, передаёт BaigeNews.kz.

"За два года на территории района Сарыарка было полностью благоустроено 106 дворов, обновлены исторические улицы, на месте 10 заброшенных участков появились общественные пространства, проведена реконструкция 9 скверов. Около 40 улиц прошли средний ремонт и были оборудованы пешеходными дорожками. Также в жилых массивах "Коктал-1,2" на 11 улицах проведены комплексные работы по обновлению инженерных сетей. В рамках этих работ были подключены интернет-сети, обновлены системы водоотведения, установлено уличное освещение, а дороги для автомобилей и пешеходные пути полностью реконструированы", - говорится в сообщении акимата района.

Кроме того, одним из ключевых достижений стало решение вопроса о выдаче правоустанавливающих документов жителям микрорайона "Нур-Бесик" (Коктал-1), где расположено более 200 домов, благодаря поддержке городского акимата.

Ранее мы сообщали, что Токаев заслушал отчёт акима области и министра по ЧС после землетрясений.