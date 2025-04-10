Аким Степногорска получил выговор
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Аким города Степногорск наказан за отсутствие контроля за благоустройством города, передаёт BaigeNews.kz.
"За отсутствие должного контроля за деятельностью местных исполнительных органов Степногорска в вопросах благоустройства города, распоряжением акима Акмолинской области от 8 апреля 2025 года на акима города Касенова Гайдара Кабдуллаевича наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора", - говорится в сообщении.
Ранее сельский аким в Восточно-Казахстанской области был наказан за дискредитацию госслужбы. Он был привлечен к административной ответственности и подвергнут штрафу в размере 200 МРП (786 400 тенге).
Заместитель акима Темиртау понес наказание после того, как подростки жестоко избили 67-летнего пенсионера. Он также получил выговор.
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