Аким города Степногорск наказан за отсутствие контроля за благоустройством города, передаёт BaigeNews.kz.

"За отсутствие должного контроля за деятельностью местных исполнительных органов Степногорска в вопросах благоустройства города, распоряжением акима Акмолинской области от 8 апреля 2025 года на акима города Касенова Гайдара Кабдуллаевича наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора", - говорится в сообщении.

Ранее сельский аким в Восточно-Казахстанской области был наказан за дискредитацию госслужбы. Он был привлечен к административной ответственности и подвергнут штрафу в размере 200 МРП (786 400 тенге).

Заместитель акима Темиртау понес наказание после того, как подростки жестоко избили 67-летнего пенсионера. Он также получил выговор.