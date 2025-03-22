Аким СКО на вертолёте оценил паводковую обстановку
Из-за резкого потепления значительная часть снежного покрова на полях уже растаяла.
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Северо-Казахстанская область готовится к весеннему разливу рек. Аким региона Гауез Нурмухамбетов поднялся в небо на вертолёте, чтобы оценить паводковую обстановку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.
Облёт прошёл над реками Есиль и Шағалалы, Чаглинским водохранилищем и затронул районы Шал Акына, Мусрепова, Айыртау, Тимирязево, Тайыншы, Акжар и Уалиханов.
Во время мониторинга рядом с главой региона находились начальник ДЧС Жомарт Аскаров, акимы Берик Альжанов и Руслан Анбаев, которые рассказали о ситуации на местах.
"Из-за устойчивых положительных температур значительная часть снежного покрова на полях уже растаяла, однако в ряде районах угроза от талых вод все еще сохраняется. Ледяных заторов на реках не наблюдается, проводились профилактические взрывные работы. Также отмечены временные переливы на автодорогах", – поделился своими наблюдениями аким области в соцсетях.
Особый акцент был сделан на уровень воды в Сергеевском гидроузле. Перелив через гребень составляет 81 см, и хотя это далеко до рекордных 425 см 2024 года, уровень продолжает плавно расти.
Коммунальные службы работают в режиме 24/7, чтобы минимизировать возможные последствия паводков и защитить населённые пункты.
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