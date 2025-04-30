Весна в Северо-Казахстанской области выдалась по-настоящему напряжённой: паводок проверяет на прочность не только инфраструктуру, но и силу духа людей, передаёт BaigeNews.kz. В селе Тепличное, которое оказалось в зоне повышенного риска, круглосуточно продолжаются работы по укреплению защитного вала. Лично следит за ходом операции аким региона Гауез Нурмухамбетов.

"Уже три дня работаем в круглосуточном режиме. Лично контролирую ход укрепления защитного вала в Тепличном. Вчера прошёл 30 тысяч шагов, сегодня — аналогичную дистанцию", - написал глава области на своей странице в социальных сетях, вызвав волну поддержки и благодарностей от жителей.

На месте развёрнут настоящий штаб спасения: задействована тяжёлая техника, установлены палатки, организовано горячее питание для рабочих. Всего в операции участвуют около 1 600 человек - это сотрудники предприятий, госорганов, военнослужащие, спасатели и волонтёры. Люди трудятся посменно, без выходных, под проливным дождём и порывистым ветром, чтобы удержать воду за пределами села.

На помощь пришли и соседние районы: прибыли дополнительные спасательные бригады, водолазы, а также техника из других регионов. Уложено более 90 тысяч мешков с песком, установлена водоналивная дамба. Водолазы работают в воде, проверяя основание плотины, чтобы не допустить опасных протечек.

Аким области лично пообщался с жителями и поблагодарил каждого, кто трудится на передовой стихии: "Главная задача - полная безопасность населённого пункта. Продолжаем работать до полного устранения всех рисков".

Сейчас все усилия сосредоточены на удержании уровня воды и предотвращении новых подтоплений. Специалисты отмечают: благодаря слаженной работе и своевременным мерам удалось избежать серьёзных последствий.

Ранее мы сообщали, что в селе Заречное круглосуточно работают спасатели.