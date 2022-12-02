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акимат СКО Сегодня, 21:00
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Сегодня, 21:00
120
Фото: акимат СКО

Аким СКО Айдарбек Сапаров проинспектировал работу ТЭЦ-2

В первый рабочий день в качестве акима области Айдарбек Сапаров совершил объезд по городским объектам, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона проинспектировал деятельность ТЭЦ-2, проверил ход ремонтно-восстановительных работ. Аким области заслушал доклад руководителя предприятия и ответственных лиц. Айдарбек Сапаров акцентировал внимание на постоянном контроле работы станции и состояния оборудования. 

Также глава региона поручил обеспечить беспрерывную поставку угля на станцию, ежедневно проверять  температурный режим в социальных объектах и домах, а также постоянно контролировать состояние теплотрасс для бесперебойного обеспечения теплом областного центра и районов.

После объезда аким области провел совещание оперативного штаба с руководителями предприятий электро и теплоснабжения по проблемным вопросам.

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#отопление #СКО
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:00
120
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