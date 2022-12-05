Фото: акимат СКО

Аким СКО Айдарбек Сапаров лично контролировал ремонт водопровода, передаёт BaigeNews.kz.

Первый рабочий день для акима СКО Айдарбека Сапарова стал стресс-тестом. Глава региона выехал на место прорыва водопровода в Петропавловске и лично контролировал ремонт. Аким области поручил задействовать всю технику и бригады для оперативного устранения последствий аварии.

В кратчайшие сроки специалисты завершили ремонт водопровода и подача воды была восстановлена для жителей близлежащих 9 домов.

На участке работали 3 бригады, это порядка 20 человек. В работе были задействованы 4 аварийно-водопроводной машины, 2 ассенизаторской машины, экскаватор и трал.

Также до окончания ремонта был организован подвоз воды для жителей многоквартирных домов.

Кроме того, проводилась работа по устранению последствий аварии и на улицах города. После очистки улиц от льда, была произведена подсыпка пескосоляной смеси.