Аким Шымкента вручил ключи от квартиры женщине, спасшей шестерых детей

В честь Наурыз мейрамы аким города Шымкент Габит Сыздыкбеков вручил ключи от квартир 12-летней девочке Софии, которая написала письмо главе государства, а также Марине Гафаровой, спасшей шестерых детей при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба акимата города, передает BaigeNews.kz.

В преддверии Нового года во время традиционной акции "Елка желаний" 12-летняя София Уркумбаева написала письмо на имя Президента.

Желание маленькой девочки, которая живет с отцом на съемной квартире, сбылось. Ключи от 3-хкомнатной квартиры были получены.

Также Габит Сыздыкбеков вручил ключи от 4-комнатной квартиры жительнице города Марине Гафаровой. В ночь на 16 декабря 2023 года произошел пожар в одном из жилых домов. Женщина увидела из своего окна полыхающий огонь в соседнем доме. Разбив окно, она вбежала в охваченное огнем строение и вызволила шестерых несовершеннолетних.

У Марины Гафаровой четверо детей. После происшествия она рассказывала, что когда увидела огонь, выбежала из дома босиком, преодолела трёхметровый забор. А когда заметила в доме газовый баллон, позвала на помощь мужа.

Ранее, отметив подвиг многодетной матери, аким города пообещал вручить семье ключи от квартиры.