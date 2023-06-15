Аким Шымкента пообещал изменить ситуацию с отловом животных в городе

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На брифинге в службе центральных коммуникацих журналист из Шымкента задала вопрос акиму города о жестоком обращении с домашними животными, которых отлавливают на улицах. Мурат Айтенов отчитался, какая работа проводится в этом направлении, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В старый закон внесены изменения. Теперь домашних животных будут отлавливать и проверять, насколько они опасны для жителей. Если опасны, то в одном направлении работают, если нет – стерилизуют, принимают другие меры", - сообщил он.

Аким отметил, что срадства, выделенные на эти цели, были выставлены на тендер, но дважды в них никто не участвовал. Победителя третьего тендера выявили только в июне.

"Я уже говорил, что у нас откроется большой приют на 500 мест, отвечающий современным требованиям, где можно лечить и стерилизовать собак. В течение года мы готовили ПСД. В этом году начали строительство. В следующем году он будет готов. Пока мы взяли помещение в аренду. Я думаю, что в этой ситуации будут большие изменения. В этом направлении будем работу усиливать. В 2024 году у нас будут лучшие условия для животных. Я тоже против того, чтобы с животными поступали как в старом законе", - добавил Айтенов.

Напомним, зоозащитники Шымкента не раз поднимали вопрос жестокого обращения с бродячими животными в Шымкенте и призывали власти навести порядок в приютах.