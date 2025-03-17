Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поделился откровениями о финансовой ситуации в футбольном клубе "Ордабасы", передаёт BaigeNews.kz.

В интервью kazfootball.kz он рассказал, что средняя зарплата футболистов команды составляет 15 млн тенге, а контракты игроков, в том числе полузащитника Асхата Тагыбергена, заключены на два года и зарегистрированы в УЕФА. Сыздыкбеков пояснил, что разрыв контракта с игроками приведет к необходимости выплаты полной неустойки, что добавляет финансовое бремя на клуб.

Особое внимание Габит Сыздыкбеков уделил ситуации с Асхат Тагыбергеном. Он отметил, что игрок уже не может продолжать карьеру, но уходить из команды не желает, сидя на высокооплачиваемом контракте, который составляет 20 млн тенге.

"Я ничего не могу поделать в этой ситуации", — добавил аким.

В ходе интервью Сыздыкбеков также рассказал о том, что клуб рассматривал кандидатуру Клода Макелеле на пост главного тренера. Однако в последний момент было принято решение отказаться от этого предложения.

"Клод Макелеле хотел стать тренером "Ордабасы" и был уже готов, все было согласовано. Но в конце концов я отказался. Зачем мне человек с именем, но без дела?" — пояснил Сыздыкбеков.

В ноябре прошлого года Сыздыкбеков рассказал о финансировании футбольного клуба "Ордабасы", отметив, что бюджетные средства будут выделены только в рамках лимита.

"В следующем году финансирование будет только в рамках лимита. Будут привлечены дополнительные спонсоры. Финансирование будет в рамках лимита полностью", - сказал аким на брифинге в СЦК.

В начале 2021 года Правительство установило для казахстанских футбольных и хоккейных клубов лимит финансирования в 1 млрд 200 млн тенге. Решение совместно принимали заместитель премьер-министра, министр культуры и спорта, руководители федераций и спортивных клубов. Тогда же они установили лимиты на зарплаты спортсменов в клубах. Игроки, согласно решению Правительства, не могут зарабатывать в них более 2 млн тенге.

Ранее BaigeNews.kz сообщал о том, что ФК "Ордабасы" выделили для участия в Лиге конференций в 2023 году 2 млрд 321 млн тенге.