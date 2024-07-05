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Аким сделал дорогостоящий подарок боксёру Камшыбеку Кункабаеву

Сегодня, 02:39
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акимат Кызылординской области Сегодня, 02:39
Сегодня, 02:39
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Фото: акимат Кызылординской области

Аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев встретился с бронзовым призёром Олимпиады и серебряным призёром Азиатских игр в Ханчжоу боксёром Камшыбеком Конкабаевым и сделал ему подарок, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона поинтересовался процессом подготовки боксёра в предстоящей Олимпиаде и пожелал Камшыбеку вернуться из Парижа с победой.

"Камшыбек, мы гордимся тобой! Мы знаем, что высота, которую ты достиг, является результатом упорного труда. Участвовать в Олимпиаде и стать победителем – мечта каждого спортсмена. Глядя на наших чемпионов, у тысяч молодых людей усиливается увлечение спортом. Мы решили сделать специальный подарок, чтобы поддержать и ободрить тебя от имени страны, соотечественников", - сказал аким и вручил боксёру ключи от двухкомнатной квартиры.

Cпортсмен в ответ пообещал, что сделает всё возможное, чтобы завоевать медаль на Олимпиаде.

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