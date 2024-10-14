Аким Сарани извинился за срыв начала отопительного сезона
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В Сарани не смогли запустить новую теплоцентраль и жители остались без тепла, передаёт BaigeNews.kz. Аким города Еркин Баулыков записал видеообращение, в котором извинился за произошедшее. Он заявил, что из-за перебоев в теплоснабжении принято решение вернуться к старым локальным котельным.
"Для их запуска (новых котельных – Прим.Ред.), вы знаете, требуется небольшой промежуток времени. Мы постараемся максимально быстро их отработать. На сегодняшний день подготовим шесть локальных теплоисточников, все они войдут в режим. Еще раз приносим свои извинения. Будем дальше работать над запуском центрального теплоснабжения нашего города, будем выявлять все необходимые нарушения, будем их устранять", - сообщил он.
Аким добавил, что в соцобъекты тепло удалось подать 1 октября. Жителям, которые в этом году были подключены к центральной котельной, будет проведен перерасчет по счетам за электроэнергию.
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