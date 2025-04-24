Аким поплатилась за фото с тюльпанами
Селфи с тюльпанами обернулось скандалом.
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Сельский аким округа имени Кудайбергена Жубанова в Актюбинской области оказалась в центре общественного резонанса после публикации в соцсетях селфи с букетом тюльпанов, охраняемых государством. Пользователи потребовали объяснений: почему представитель власти нарушила природоохранное законодательство, передает BaigeNews.kz.
Сама чиновница заявлала, что цветы ей вручили дочери во время отдыха на природе, и в районе якобы не было предупреждающих знаков.
Однако полиция провела проверку, установив, что тюльпаны были сорваны её несовершеннолетними детьми.
В отношении женщины составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Дополнительно в районный акимат направлено представление о рассмотрении дела в совете по этике государственного служащего.
Ситуация вызвала активные обсуждения в обществе, где звучат призывы к личной ответственности госслужащих, особенно в вопросах охраны природы.
К слову, ранее в похожей ситуации оказалась жительница Туркестанской области. Прогуливаясь по степи, усыпанной тюльпанами Грейга, она собрала из них букет и попала на видео. За что ей теперь грозит до 12 миллионов тенге штрафа.
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