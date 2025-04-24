Сельский аким округа имени Кудайбергена Жубанова в Актюбинской области оказалась в центре общественного резонанса после публикации в соцсетях селфи с букетом тюльпанов, охраняемых государством. Пользователи потребовали объяснений: почему представитель власти нарушила природоохранное законодательство, передает BaigeNews.kz.

Сама чиновница заявлала, что цветы ей вручили дочери во время отдыха на природе, и в районе якобы не было предупреждающих знаков.

Однако полиция провела проверку, установив, что тюльпаны были сорваны её несовершеннолетними детьми.

В отношении женщины составлен административный протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию. Дополнительно в районный акимат направлено представление о рассмотрении дела в совете по этике государственного служащего.

Ситуация вызвала активные обсуждения в обществе, где звучат призывы к личной ответственности госслужащих, особенно в вопросах охраны природы.

К слову, ранее в похожей ситуации оказалась жительница Туркестанской области. Прогуливаясь по степи, усыпанной тюльпанами Грейга, она собрала из них букет и попала на видео. За что ей теперь грозит до 12 миллионов тенге штрафа.