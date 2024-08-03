Аким Петропавловска позвал горожан поработать в акимате

Аким Петропавловска призвал горожан занять вакантные должности в cфере ЖКХ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

Во время прямого эфира в социальных сетях к акиму города Серику Мухамедиеву обратились общественники. Они подняли вопрос компетентности специалистов акимата Петропавловска, особенно работающих в отделах госзакупок и ЖКХ.

"В ЖКХ на сегодняшний день много вакансий. Я даже здесь, в эфире, готов пригласить людей на работу в акимат города, чтобы они сами почувствовали эту работу. Мне не хватает бухгалтеров. Основной специалист, который производит оплаты, проверяет документы – это бухгалтер. У нас с бухгалтерами проблема. Нехватка специалистов приводит к тому, что они допускают ошибки при проведении госзакупок и оформлении документов. Все госзакупки и договоры проверяются специализированными органами. Есть обращения людей на некачественные дороги. Это всё вызывает штрафы", – сказал Серик Мухамедиев.

Он отметил, в прошлом году рассматривались порядка трёх нарушений, допущенных сотрудниками акимата. К ним были применены различные наказания, включая увольнение.