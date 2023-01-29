Аким Павлодарской области сел за руль нового автобуса

Фото: Instagram/asaiyn.baikhan

Павлодарский автобусный парк №1 закупил десять новых автобусов, один из которых опробовал глава региона Асаин Байханов. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Это 12-тиметровые трехдверные автобусы марки ZHONG TONG. Общая вместимость салона — 85 человек, в том числе 24 посадочных места. Автобусы оснащены восемью видеокамерами, климат контролем.

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Кроме того, предусмотрена техническая возможность заехать в общественный транспорт на инвалидной коляске.

"Автобусы только прибыли, необходимо их оформить, установить валидаторы. К 5 февраля планируется выпустить их на линию. Планируем новые автобусы запустить по маршруту №111, регулярность которого вызывает много нареканий со стороны пассажиров. Интервал движения в этом случае составит 15 минут", — написал Асаин Байханов.

Он отметил, что поставил перед перевозчиком задачу до конца марта закупить ещё 40 низкопольных автобусов большой вместимости, 20 из которых для Павлодара и 20 автобусов для Экибастуза.