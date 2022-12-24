Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок

Фото: Pavlodarnews.kz/Онгар Бауржанулы

В Павлодаре открыли большой фермерский рынок "Jailau", где обещают продавать продукты по социальным ценам. Чтобы привлечь туда посетителей, проезд на трамвае для покупателей сделали бесплатным по субботам с 7:00 до 13:00. А чтобы убедиться в том, что денег за проезд с павлодарцев действительно не берут, аким области Асаин Байханов сам сел в трамвай и поехал на рынок, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом глава региона рассказал на своей странице в Instagram. Он вышел в прямой эфир из трамвая по дороге на рынок, попутно отвечая на вопросы подписчиков, а затем также в прямом эфире прошёлся вдоль прилавков и посмотрел на цены.

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Как сообщает Pavlodarnews.kz, цены на продукты фермерского рынка на 10-15% ниже рыночных.

"Площадь рынка 1000 квадратных метров. Более тридцати арендаторов уже работают. На территории находится крытый рынок, склад и павильоны для уличной торговли", — рассказал заместитель руководителя управления индустриально-инновационного развития области Талгат Дугалов.

Фото: Pavlodarnews.kz/Онгар Бауржанулы

Новый фермерский рынок будет работать шесть дней в неделю с 9:00 до 20:00, выходной – понедельник. Но проезд до рынка на общественном транспорте будет бесплатным только по субботам до обеда. Добраться туда бесплатно можно на трамваях № 1, 6, 7, 18.

Кстати, открывали рынок в Павлодаре под живую музыку. Покупателей удивляли артисты камерного хора и солисты областной филармонии имени Исы Байзакова, областного народного творчества "Шаңырақ", а сотрудники областного музея имени Г.Потанина организовали инсталляционную выставку "Кояндинская ярмарка".

Кроме того, покупателям каждую субботу обещают розыгрыши. Еженедельно будут разыгрывать гусей, мёд, ежемесячно — тушу барана.