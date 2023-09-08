Аким Павлодарской области откровенно рассказал о своих ошибках, доходах и личной жизни

Аким Павлодарской области Асаин Байханов назначен на должность почти год назад, а в сфере госслужбы работает лишь три года. Придя из бизнеса он по своему видит решение всех вопросов. В регионе за последний год главными вопросами стали отопление, экология, сельское хозяйство, ремонт школ и жилищное строительство, дороги, а также коррупционные скандалы. Асаин Байханов в интервью корреспонденту BaigeNews.kz ответил на все вопросы, в том числе рассказал и о личной жизни. Часть беседы в текстовом варианте можно прочитать по ссылке.