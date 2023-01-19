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Лента новостей

скриншот с видео Сегодня, 05:41
130
Сегодня, 05:41
130
Фото: скриншот с видео

Аким Павлодара навестил мальчика-героя соцсети

Аким Павлодара Ержан Иманзаипов побывал в гостях у мальчика, видео с которым растрогало горожан, передаёт BaigeNews.kz.

Instagram-паблик tipavlo.dar опубликовал видео, на котором маленький горожанин помогает коммунальщикам и с усердием чистит снег лопаткой. Павлодарцы отметили трудолюбие малыша, его желание помочь взрослым.

 
 
 
 
 
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Публикация от Типичный Павлодар (@tipavlo.dar)

"Юного героя зовут - Адам. Я тоже хочу от всей души поблагодарить родителей Адама за правильное воспитание сына. Уверен, что будущее нашей страны - в руках таких детей", - написал аким в своём Instagram.

Он подарил мальчику игрушечный погрузчик. 

 
 
 
 
 
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Публикация от @yerzhan_imanzaipov

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#Аким #подарок #Павлодар
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:41
130
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