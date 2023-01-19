Лента новостей
- ДТП с автобусами в Алматы: водителю продлили арест 06:13 58
- Аким Павлодара навестил мальчика-героя соцсети 05:41 130
- Более 1300 астанчан попали в травмпункты из-за гололёда 04:56 185
- Китай выделил казахстанцам 113 образовательных грантов 03:26 258
- Суд наказал астанчанку за фиктивный переезд в ВКО ради субсидий 02:22 296
- "Цена отыграет вверх" - застройщики Казахстана ожидают дефицит нового жилья в 2024 году 01:31 319
- "Пусть это будет началом изменений в жизни". Как проходят крещенские купания в Астане 00:19 462
- Российский рэпер извинился перед жителями Казахстана 18.01.2023 716
- Коммунальная авария: более 100 многоэтажек и школу отключили от отопления в Атырау 18.01.2023 400
- Алматинка разбила чужое авто в отместку мужу 18.01.2023 485
- Гражданин Турции погиб в Актюбинской области 18.01.2023 578
- Бомжи облюбовали школу в Алматинской области 18.01.2023 404
- Насиловал дочь: педофила осудили в Талдыкоргане 18.01.2023 772
- Мы просто сжимаем пружину - эксперт о сдерживании цен на топливо 18.01.2023 433
- Веганская мода: как в Казахстане создавался бренд одежды из конопли 18.01.2023 462
- Премьер-министр резко высказался о ремонте дорог в Казахстане 18.01.2023 605
- Госкомиссия по реабилитации жертв политических репрессий подвела итоги работы за год 18.01.2023 499
- Вымогатели требовали у бизнесмена дорогой автомобиль в Алматинской области 18.01.2023 568
- Партия Respublica получила государственную регистрацию 18.01.2023 607
- Какой будет погода в ближайшие три дня в Казахстане 18.01.2023 615
- Крупную партию наркотиков и оружие изъяли у жителя Алматы 18.01.2023 483
- Более миллиона семей получат новое жильё до 2029 года - глава МИИР 18.01.2023 619
- Железную дорогу в обход Алматы начнут строить в этом году 18.01.2023 13470
- Бесплатный проезд в автобусах могут ввести для детей в Караганде 18.01.2023 458
- Токаев пригласил правителя Дубая в Казахстан 18.01.2023 479
- Тимур Турлов стал главой Казахстанской федерации шахмат 18.01.2023 479
- Нобелевский лауреат и советник Генсека ООН стал профессором Шымкентского вуза 18.01.2023 721
- 180 тысяч тенге будут платить гостевым семьям в ВКО за обучение детей казахскому языку 18.01.2023 617
- Акимом Караганды назначен Мейрам Кожухов 18.01.2023 530
- 18 единиц оружия и более 900 боеприпасов обнаружили жамбылские полицейские 18.01.2023 487
- В Таразе запустили систему "Сергек" 18.01.2023 423
- Сельчанам в Мангистау доступны микрозаймы под 2,5% годовых с 2023 года 18.01.2023 442
- Глава МВД Украины погиб в разбившемся вертолёте 18.01.2023 699
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 472
- Нуждающиеся в ревизионном эндопротезировании стоят в очереди 2,5 года — депутат Камасова 18.01.2023 474
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 824
- "Инфляция порождается не на базарах" - депутаты назвали главную неудачу правительства в 2022 году 18.01.2023 544
- Почти втрое сократилось производство соков в Казахстане за 10 лет 18.01.2023 585
- Какие госорганы могут завести уголовные дела в отношении семьи Назарбаева 18.01.2023 75907
- "У государства нет внятной позиции" - депутаты о проблемах Аральского моря 18.01.2023 471
- Завышенные счета за комуслуги в Астане: КРЕМ проверяет монополистов 18.01.2023 437
- Перенести дату последнего звонка в школах предложили в мажилисе 18.01.2023 516
- Экс-полицейский оформлял кредиты на потерпевших — в мажилисе рассказали детективную историю 18.01.2023 611
- Спрос на работников в Казахстане превысил предложение втрое 18.01.2023 505
- Спасатели Астаны призвали горожан на Крещение окунаться только в оборудованных купелях 18.01.2023 547
- Депутаты потребовали убрать акимов из партии власти и назначать их на один срок 18.01.2023 648
- Определены участки нахождения пограничников на казахстанско-кыргызской границе 18.01.2023 488
- Казахстан и Франция будут сотрудничать в части расследования уголовных дел 18.01.2023 413
- Казахстан сможет вернуть из Франции украденные активы 18.01.2023 864
- Договор с Францией не предполагает экстрадиции Аблязова — Генпрокуратура РК 18.01.2023 602
- Опубликованы Facebook-страницы глав департаментов по борьбе с коррупцией в регионах 18.01.2023 453
- В Миннауки утвердили категории для претендентов на стажировку по программе "Болашак" 18.01.2023 456
- Повышение доходов, строительство медцентров и школ: Алтай Кульгинов посетил Актюбинскую область 18.01.2023 678
- Более 360 досудебных расследований в отношении предпринимателей прекратили прокуроры 18.01.2023 446
- Lexus слетел с моста в Актобе 18.01.2023 593
- Из-за гибели человека в гололёд на сотрудников "КазАвтоЖол" завели уголовное дело 18.01.2023 526
- ЧП произошло на "АрселорМиттал Темиртау" 18.01.2023 648
- Работают даже ночью: в Астане начали очищать от гололёда дороги и тротуары 18.01.2023 486
- 70 новых заражённых коронавирусом выявили в Казахстане 18.01.2023 605
- Теперь их семеро: Тройня родилась в Костанайской области 18.01.2023 1458
- Пропавшего в Семее подростка нашли полицейские 18.01.2023 701
- Сабина Алтынбекова показала свою неожиданную "любовь" 18.01.2023 16044
- Женщина вывалила противогазы у стен шымкентского акимата 18.01.2023 4926
- Казахстан на три месяца приостановил экспорт лука 18.01.2023 602
- Жители Актау рискуют здоровьем ради фото заледеневшего Каспия 18.01.2023 2174
- Объявлена Птица года 2023 в Казахстане 18.01.2023 654
- О чем говорил Токаев на инвестиционном круглом столе в Абу-Даби 18.01.2023 631
- Президент встретился с заместителем премьер-министра ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном 18.01.2023 578
- Почему государство не будет вкладываться в некоторые сёла? 17.01.2023 813
- Туркестанцы откликнулись на обращение объединения депутатов маслихатов Казахстана 17.01.2023 648
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 612
- Один из самых быстрых велосипедистов в мире подписал контракт с Astana Qazaqstan 17.01.2023 612
- Полицейских осудили за пытки в Алматы 17.01.2023 616
- Где можно будет окунуться в прорубь в Алматинской области 17.01.2023 3705
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 587
- Акционер First Abu Dhabi Bank рассказал о планах по инвестированию в казахстанские проекты 17.01.2023 672
- Токаев поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна 17.01.2023 742
- Новый телеканал появился в Казахстане 17.01.2023 907
- Юлия Путинцева одержала волевую победу на открытом чемпионате Австралии 17.01.2023 597
- Нарушения прав потребителей товарного газа выявили прокуроры в Астане 17.01.2023 603
Сегодня, 05:41
130
130Фото: скриншот с видео
Аким Павлодара навестил мальчика-героя соцсети
Аким Павлодара Ержан Иманзаипов побывал в гостях у мальчика, видео с которым растрогало горожан, передаёт BaigeNews.kz.
Instagram-паблик tipavlo.dar опубликовал видео, на котором маленький горожанин помогает коммунальщикам и с усердием чистит снег лопаткой. Павлодарцы отметили трудолюбие малыша, его желание помочь взрослым.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
"Юного героя зовут - Адам. Я тоже хочу от всей души поблагодарить родителей Адама за правильное воспитание сына. Уверен, что будущее нашей страны - в руках таких детей", - написал аким в своём Instagram.
Он подарил мальчику игрушечный погрузчик.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Услуги образования подорожали на 15% за год в Казахстане 18.01.2023 467
- Солдат погиб при прыжке с парашютом близ Астаны 18.01.2023 822
- Двое детей покончили жизнь самоубийством в Алматинской области 17.01.2023 1547
- Тракториста признали виновным в лесном пожаре в Костанайской области 16.01.2023 944
- На западе Казахстана работники нефтегазовой компании вышли на забастовку 16.01.2023 1263
- Перепутали Кыргызстан и Казахстан: организаторы конкурса "Мисс Вселенная" принесли извинения 16.01.2023 1423
- Молодого мужчину изнасиловали в Алматы - полиция задержала подозреваемых 16.01.2023 7695
- Полицейские устроили массовую продажу списанного оружия и боеприпасов - КНБ РК 16.01.2023 1211
- Похищенного двухлетнего ребёнка вернули домой полицейские в Каратау 15.01.2023 14695
- Видео драки студенток в Алматы прокомментировали в полиции 15.01.2023 2086
- Задержаны подозреваемые в поджоге авто журналистки Динары Егеубаевой 15.01.2023 1525
- Казахстанка не передумала судиться с Павлом Волей 14.01.2023 125737
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана поделилась мотивирующим видео 14.01.2023 1382
- В Минэнерго опровергли причастность своих сотрудников к инциденту с поцелуем в лифте 14.01.2023 35687
- В Актау двое мужчин похитили несовершеннолетнюю девушку, затащив в автомобиль 13.01.2023 4816
- Статус Елбасы: каких прав лишился и какие сохранил Нурсултан Назарбаев 13.01.2023 3939
- Назарбаев по-прежнему неприкосновенен — министр юстиции 13.01.2023 4582
- Тяжелоатлет Илья Ильин женился. Кто его избранница 13.01.2023 12340
- "Моё уголовное дело затрагивает интересы высокопоставленных людей" - журналист Козачков обратился к президенту РК 12.01.2023 5233
- В Туркестане двое мужчин жестоко изнасиловали девушку и снимали всё на камеру 12.01.2023 17736
- "Богатые наследники идут на разные поступки" — сенатор призвал урегулировать вопрос переименования улиц 12.01.2023 8404
- Штрафы за нарушение ПДД в 2023 году выросли 11.01.2023 1443
- Взрыв произошёл в котельной в Талдыкоргане 11.01.2023 2185
- "Польза от фастфуда незначительная" - Смаилов прокомментировал уход McDonald’s из Казахстана 11.01.2023 1667
- Захарова призвала МИД РК прокомментировать установку "юрты несокрушимости" в Буче 11.01.2023 2045
- Закон "О первом президенте РК - Елбасы" утратил силу 11.01.2023 24498
- ЧП в многоэтажке Караганды: версия о взрыве газа не подтвердилась 11.01.2023 7324
- Сотрудники КНБ задержали замглавы отдела полиции в Мангистауской области 10.01.2023 1487
- Драка сыновей олигархов в караоке: расследование начали в полиции Алматы 09.01.2023 3934
- Полицейские Казыгуртского РОП вступились за уволенного шефа 09.01.2023 1810
- Трое парней и девушка найдены мёртвыми в автомобиле в ЗКО 08.01.2023 2268
- Убитые, раненые, захват больницы: очевидец Кантара поделился воспоминаниями 08.01.2023 9059
- Лжесотрудника Антикора задержали в Алматы 08.01.2023 8649
- Жестокое убийство произошло в Шымкенте в рождественскую ночь 07.01.2023 7016
- Задержан подозреваемый по делу о нападении на экоактивиста в Рудном 07.01.2023 3758
- Совалась с балкона пятого этажа: полицейские спасли девушку в Аркалыке 07.01.2023 3939
- Прощай McDonald’s: казахстанцы с юмором отреагировали на уход фастфуд-гиганта 07.01.2023 4045
- Похоронившего McDonald’s мужчину задержали в Костанае 07.01.2023 5981
- Брата Карима Масимова судят в Павлодарской области 06.01.2023 2246
- "Не Барби, а настоящий боец". Самая сексуальная боксёрша Казахстана рассказала о своей карьере 06.01.2023 2537
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 3310
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 53727
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 3390
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 4796
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 2312
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 2876
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 3425
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 3575
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 7020
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 9365
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 3007
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 2911
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 14100
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 5069
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 3492
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 2997
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 5629
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 9288
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 39553
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 44040
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 3678
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 3590
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 3445
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 3386
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 3066
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 4455
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 3802
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 116592
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 45926
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 65174
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 3619
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 15165
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 9342
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 3818
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 4205
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 48675
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 27446
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 4365
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 4230
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 22734
-
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 612
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 585
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 581
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 512
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 691
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 779
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 798
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 781
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 990
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 875
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 1256
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 1266
- Отчёт об итогах социально-экономического развития Казахстана представили Токаеву 12.01.2023 1202
- Касым-Жомарт Токаев примет участие в саммите "Голос глобального Юга" 12.01.2023 1193
- Регулирование цен на бензин и дизель сделали бессрочным в Казахстане 12.01.2023 1300
- В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 15 трлн тенге — Миннацэкономики 12.01.2023 1302
- Президент назначил нового вице-министра иностранных дел 11.01.2023 1534
- Токаев назначил послов Казахстана в Испании, ЮАР и Норвегии 11.01.2023 1397
- Привлечь 24 млрд долларов инвестиций и снизить инфляцию — перед правительством поставили задачу на 2023 год 11.01.2023 1332
- Елнур Бейсенбаев досрочно сложил с себя полномочия депутата мажилиса 11.01.2023 1413
- ВВП Казахстана вырос на 3,1 процента 11.01.2023 1530
- Снизить "вымывание" ГСМ из Казахстана поручил Смаилов 07.01.2023 3880
- Назначен новый управляющий МФЦА 06.01.2023 2051
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 2155
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 3049
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 2746
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 2766
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 2686
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 2714
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 3358
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 3735
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 5432
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 5482
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 5452
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 3859
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 3742
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 3986
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 4039
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 3866
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 3948
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 4878
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 4665
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 5182
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 5055
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 4947
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 5710
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 5902
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 6286
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 6734
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 6385
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 6919
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 6749
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 6901
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 7249
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 7367
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 7843
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 7913
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 7564
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 8131
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 7825
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 7855
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 7592
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 8037
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 8377
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 8032
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 8300
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 8163
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 8437
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 8317
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 9096
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 9359
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 9202
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 9571
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 9263
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 9342
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 9288
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 9173
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 9624
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 9902
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 9560