Аким оказалась в центре скандала после фото с тюльпанами
Проводится проверка.
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В Актюбинской области сельский аким сделала селфи с букетом тюльпанов в руках, выложила фото в соцсети и оказалась в центре скандала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Люди требуют объяснений от главы сельского округа имени Кудайбергена Жубанова, почему представитель власти сорвала охраняемые государством цветы. Сама чиновница утверждает, что тюльпаны ей вручили дочери, когда они отдыхали на природе, и вокруг якобы не было никаких указателей о том, что срывать их нельзя.
Ранее в похожей ситуации оказалась жительница Туркестанской области. Прогуливаясь по степи, усыпанной тюльпанами Грейга, она собрала из них букет и попала на видео. За что ей теперь грозит до 12 миллионов тенге штрафа.
Актюбинская чиновница наказания может избежать. В полиции говорят, нет прямых доказательств того, что аким лично срывала цветы.
"Мугалжарским районным отделом полиции проводится проверка. О принятом решении сообщим позже", - заявили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
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