Аким объяснил ремонт дороги около дома Елдоса Сметова после Олимпиады-2024

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев объяснил, почему асфальт к дому Елдоса Сметова положили только после его победы на олимпиаде, передаёт BaigeNews.kz.

Ербол Карашукеев заявил, что строительство дорог - это непростой процесс.

"В этом поселке предусматривалось строительство дороги, но процесс госзакупок затянулся по объективным причинам", - добавил он.

При этом он напомнил, что и отец, и мать Сметова получили звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері".

"Его мать его попросила, чтобы ей сделали дорогу. Мы ей объяснили, что процедура государственных закупок идет, надо чуть-чуть подождать. Но гости приходили, вопрос этот не решался. Но гости приходили, в том числе наши бизнесмены и за счет спонсорских средств сделали дорогу нашему чемпиону. Я думаю, что здесь ничего плохого нет", - резюмировал глава региона.

Ранее сообщалось, что Елдосу Сметову подарили 5-комнатную квартиру и авто.