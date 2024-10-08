Аким обратился к жителям Каркаралинского района в связи с пожаром

О ситуации с крупным степным пожаром в Карагандинской области по ситуации на 8 октября 11:00 рассказал аким Каркаралинского района Адильжан Аргынов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, для борьбы с пожаром задействованы 562 человека и 81 единиц техники. Спасатели обеспечены едой, водой, для техники - ГСМ имеется в полном объеме. Также в продуктовых магазинах района есть все необходимое - продукты, вода и т.д.

"Пожар распространился на площади - 35 гектаров, но главное не в близи населенных пунктов. Информации о гибели скота не поступала, мы находимся на постоянном контакте со всеми фермерами. Прошу всех жителей не распространять недостоверную информацию. В акимате районе работает телефон горячей линии 8 72146 31 3 66, все вопросы можете уточнять по данному телефону", - отметил он.

Аргынов подчеркнул, что спасатели работают круглосуточно, принимают все меры по ликвидации пожара.